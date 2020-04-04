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Зинаида Гречаный: Действовать нужно быстро, с холодным разумом


Председатель Парламента РМ, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный поддерживает принятие Правительством пакета законов под свою ответственность в условиях чрезвычайного положения. Об этом она заявила в интервью ведущей программы «Механизм действия» Елене Левицкой-Пахомовой на телеканале НТВ-Молдова.

«Сейчас нужно действовать быстро, с холодным разумом, потому что здесь эмоции излишни. В противном случае начинается паника и руководить уже невозможно», – сказала Зинаида Гречаный.

Говоря о заседании Парламента, которое должно было состояться 2 апреля на основании решения Постоянного бюро, однако так и не было проведено из-за отсутствия кворума, спикер отметила, что «жизнь вносит свои коррективы».

«В условиях чрезвычайного положения, режим которого был введен законодательным органом 17 марта, Правительство пришло в Парламент, чтобы представить законодательные акты, по которым оно берет на себя ответственность», – сказала Зинаида Гречаный.

Она уточнила, что речь идет о пакете законов, призванных поддержать определенные категории граждан, дать передышку экономическим агентам, которые прекратили свою работу по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям или в связи с введением чрезвычайного положения.

«К сожалению, есть политики, которые считают, что у Комиссии, у Правительства слишком много полномочий. И были определенные круги в Парламенте, которые хотели использовать заседание в качестве пиара.

Мои коллеги – по фракции ПСРМ, по коалиции из фракция ДПМ – были другого мнения. Он сказали: мы полностью доверяем Правительству и не считаем необходимым участвовать в этом политическом шоу. Они не явились на заседание парламента, хотя находились в стенах законодательного органа. Я, как председатель Парламента, вынуждена была констатировать, что кворума для проведения заседания нет», – сказала Зинаида Гречаный.

Спикер подчеркнула, что Правительство не может принимать популистские решения, которых требую депутаты от оппозиции. Пакет законов, представленный правительством, полностью рассчитан и может быть финансово обеспечен.

«Это то, что сегодня может себе позволить наша страна, наш бюджет на этом этапе. Эти меры требуют немедленной реализации, потому что граждане ожидают помощи сейчас, а не через месяц-два. В исключительных случаях необходимы исключительные меры, в том числе и для поддержки населения и бизнеса. В дальнейшем последуют и другие шаги», – сказала председатель Парламента.

Зинаида Гречаный также отметила, что многие рациональные предложения оппозиции нашли отражение в проекте Правительства. Спикер подчеркнула, что сейчас речь идет о первом пакете законов. После проведения переговоров с Международным валютным фондом, европейскими банками, Российской Федерацией – о получении инвестиционного кредита в размере 200 млн евро, Правительство придет в Парламент с уточнениями бюджета.


Опубликовано: 20:05 04/04/2020

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