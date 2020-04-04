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Граждане Молдовы, прибывающие в страну, обязаны купить медполис в течение 72 часов


Находящихся за границей граждан Молдовы, которые не приобрели медицинский полис, будут пускать на борт самолета, но по прилету они обязаны будут купить полис обязательного медицинского страхования в течение 72 часов. Об этом на брифинге для прессы заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

"Все граждане Молдовы, вне зависимости от режима ЧП, обязаны были купить медполис до 31 марта. Никто не отменял необходимость приобретения полиса. Медстраховка должна быть у каждого гражданина Молдовы. Находящихся за границей граждан будут пускать на борт самолета, но по прилету они обязаны будут купить полис в течение 72 часов. Граждане заполняют декларацию об ответственности за дальнейшую покупку полиса", – отметил Кику.

Также, премьер уточнил, что вернувшиеся из-за границы граждане Молдовы не смогут претендовать на помощь по безработице в размере 2775 леев пока не приобретут полис.


Опубликовано: 18:19 04/04/2020

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