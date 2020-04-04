Граждане Молдовы, прибывающие в страну, обязаны купить медполис в течение 72 часов
Находящихся за границей граждан Молдовы, которые не приобрели медицинский полис, будут пускать на борт самолета, но по прилету они обязаны будут купить полис обязательного медицинского страхования в течение 72 часов. Об этом на брифинге для прессы заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.
"Все граждане Молдовы, вне зависимости от режима ЧП, обязаны были купить медполис до 31 марта. Никто не отменял необходимость приобретения полиса. Медстраховка должна быть у каждого гражданина Молдовы. Находящихся за границей граждан будут пускать на борт самолета, но по прилету они обязаны будут купить полис в течение 72 часов. Граждане заполняют декларацию об ответственности за дальнейшую покупку полиса", – отметил Кику.
Также, премьер уточнил, что вернувшиеся из-за границы граждане Молдовы не смогут претендовать на помощь по безработице в размере 2775 леев пока не приобретут полис.
"Все граждане Молдовы, вне зависимости от режима ЧП, обязаны были купить медполис до 31 марта. Никто не отменял необходимость приобретения полиса. Медстраховка должна быть у каждого гражданина Молдовы. Находящихся за границей граждан будут пускать на борт самолета, но по прилету они обязаны будут купить полис в течение 72 часов. Граждане заполняют декларацию об ответственности за дальнейшую покупку полиса", – отметил Кику.
Также, премьер уточнил, что вернувшиеся из-за границы граждане Молдовы не смогут претендовать на помощь по безработице в размере 2775 леев пока не приобретут полис.
Опубликовано: 18:19 04/04/2020
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