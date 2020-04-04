Власти Берлина обвинили США в «современном пиратстве» после того, как 200 тыс. защитных масок (маски-респираторы с классами защиты FFP2 и FFP3), предназначавшихся для Германии, были переправлены в Америку, передает BBC.



По словам главы Управления внутренних дел Берлина Андреаса Гизеля, партия масок FFP2 американского производства, предназначавшаяся для полиции Берлина, была конфискована в Бангкоке и направлена обратно в США.



Американской корпорации 3M, которая производит эти маски, было запрещено экспортировать свою продукцию медицинского назначения в другие страны по закону времен войны в Корее, который применил президент Дональд Трамп. Поэтому в Германию они так не попали.



«Мы считаем, что это современное пиратство. Так не поступают с трансатлантическими партнерами», – заявил Гизель.



Он подчеркнул, что даже в кризисные времена «методам Дикого Запада» сейчас не место, а также призвал власти других стран соблюдать международные правила.



«С трансатлантическими партнерами так не поступают. Даже во времена глобальных кризисов нельзя применять методы Дикого Запада», – подчеркнул он.



В США отрицают причастность к перехвату масок. При этом ранее с похожими обвинениями в адрес Вашингтона выступили Франция и Канада. Главы трех французских регионов заявили, что США перехватили маски, которые они заказали в Китае.