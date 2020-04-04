Агентство общественного здоровья разъяснило ситуацию с заражением врачей в Карахасань
Директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ разъяснил ситуацию с заражением врачей в Карахасань района Штефан-Водэ.
По его словам, в результате служебного расследования выяснилось, что медики заразились от коллеги, который инфицировался дома.
«Источник инфекции прибыл из-за пределов Молдовы. Медицинский работник контактировал с семьей, после чего отправился на работу и заразил коллег. Другими словами, не идет речь об инфицировании при оказании медицинской помощи. Мы провели расследование и выяснили каждый шаг. Имело место внутренняя передача между коллегами, а не от пациента», - объяснил Фуртунэ.
Глава Агентства заявил, что подобный случай отмечен и в столичной психиатрической больнице, где выявлены 8 подтвержденных случаев среди медицинских работников.
По его словам, в результате служебного расследования выяснилось, что медики заразились от коллеги, который инфицировался дома.
«Источник инфекции прибыл из-за пределов Молдовы. Медицинский работник контактировал с семьей, после чего отправился на работу и заразил коллег. Другими словами, не идет речь об инфицировании при оказании медицинской помощи. Мы провели расследование и выяснили каждый шаг. Имело место внутренняя передача между коллегами, а не от пациента», - объяснил Фуртунэ.
Глава Агентства заявил, что подобный случай отмечен и в столичной психиатрической больнице, где выявлены 8 подтвержденных случаев среди медицинских работников.
Опубликовано: 18:13 04/04/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: