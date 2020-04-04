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Агентство общественного здоровья разъяснило ситуацию с заражением врачей в Карахасань
 

Агентство общественного здоровья разъяснило ситуацию с заражением врачей в Карахасань


Директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ разъяснил ситуацию с заражением врачей в Карахасань района Штефан-Водэ.

По его словам, в результате служебного расследования выяснилось, что медики заразились от коллеги, который инфицировался дома.

«Источник инфекции прибыл из-за пределов Молдовы. Медицинский работник контактировал с семьей, после чего отправился на работу и заразил коллег. Другими словами, не идет речь об инфицировании при оказании медицинской помощи. Мы провели расследование и выяснили каждый шаг. Имело место внутренняя передача между коллегами, а не от пациента», - объяснил Фуртунэ.

Глава Агентства заявил, что подобный случай отмечен и в столичной психиатрической больнице, где выявлены 8 подтвержденных случаев среди медицинских работников.


Опубликовано: 18:13 04/04/2020

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