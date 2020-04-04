Данные по COVID-19 на 4 апреля: 161 новый случай заражения, 3 смертельных исхода
В Молдове по ситуации на 4 апреля подтвердился 161 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Глава минздрава отметила, что зарегистрировано 3 смертельных исхода.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в республике достигло 752 человек.
11 новых случаев были завезены в страну из Европы. Остальные люди заразились локально. В Сороках подтверждено 42 новых случая, а в Штефан-Водэ – 30 случаев. В числе зараженных есть и медицинские работники: 21 в Штефан-Водэ и 25 в Сороках. Общее число заразившихся работников медицинской сферы составляет 215, из которых 55% приходится на вышеуказанные районы.
В Кишиневе инфицированы 264 человека.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в республике достигло 752 человек.
11 новых случаев были завезены в страну из Европы. Остальные люди заразились локально. В Сороках подтверждено 42 новых случая, а в Штефан-Водэ – 30 случаев. В числе зараженных есть и медицинские работники: 21 в Штефан-Водэ и 25 в Сороках. Общее число заразившихся работников медицинской сферы составляет 215, из которых 55% приходится на вышеуказанные районы.
В Кишиневе инфицированы 264 человека.
Опубликовано: 18:08 04/04/2020
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