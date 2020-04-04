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Агентство общественного здоровья разъяснило ситуацию с заражением врачей в Карахасань
 

Данные по COVID-19 на 4 апреля: 161 новый случай заражения, 3 смертельных исхода


В Молдове по ситуации на 4 апреля подтвердился 161 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Глава минздрава отметила, что зарегистрировано 3 смертельных исхода.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в республике достигло 752 человек.

11 новых случаев были завезены в страну из Европы. Остальные люди заразились локально. В Сороках подтверждено 42 новых случая, а в Штефан-Водэ – 30 случаев. В числе зараженных есть и медицинские работники: 21 в Штефан-Водэ и 25 в Сороках. Общее число заразившихся работников медицинской сферы составляет 215, из которых 55% приходится на вышеуказанные районы.

В Кишиневе инфицированы 264 человека.


Опубликовано: 18:08 04/04/2020

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