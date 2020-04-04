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Агентство общественного здоровья разъяснило ситуацию с заражением врачей в Карахасань
 

Брифинг для прессы Министра здравоохранения В.Думбрэвяну



Опубликовано: 08:14 04/04/2020




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