

Мир уже не будет прежним. COVID-19 затронул абсолютно все сферы жизни людей на всей планете. Пандемия нарушила планы миллионов людей. Не стала исключением и Молдова. Ксения и Дмитрий планировали пожениться 5 июня, теперь им придется отложить это радостное событие до осени.



Полутора лет Ксении и Дмитрию было достаточно, чтобы испытать свои чувства и понять, что они хотят прожить всю жизнь вместе. Влюбленные получили родительское благословение и начали подготовку к свадьбе.



ДМИТРИЙ НЕТЕДА:

«В Интернете нашел красивое кольцо, которое мне понравилось, и я был уверен, что оно понравится и Ксении. Я купил его и решил сделать предложение. Всё организовали дома: вместе со знакомыми надули воздушные шары, купили цветы. Я очень сильно волновался».



Свадьба была назначена на 5 июня 2020 года.



КСЕНИЯ НЕТЕДА:

«Нам было сложно все спланировать, за год до свадьбы мы выбрали банкетный зал, договорились с организаторами, специально выбрали дату, когда тепло и красиво, можно много фотографироваться».



Ситуация в стране и в мире заставила молодых людей пересмотреть свои планы. Чтобы не подвергать опасности свое здоровье и здоровье своих близких, они решили отложить свадьбу на осень.



СЕМЬЯ НЕТЕДА:

«Мы заранее решили не отменять свадьбу, а отложить на некоторое время. Такое решение было принято и потому, что на свадьбу мы пригласили гостей из-за рубежа. Мы хотим, чтобы они разделили с нами радость и были рядом на самом важном событии в нашей жизни, мы ими очень дорожим».



КСЕНИЯ НЕТЕДА:

«Превыше всего - наше здоровье и здоровье наших близких. Мы не хотим никого подвергать риску. Мы спокойно приняли решение. Все мы надеемся, что эпидемия закончится до 9 октября».



Ксения и Дмитрий проявили ответственность и считают, что предпринимаемые властями меры, абсолютно необходимы для борьбы и предотвращения распространения вируса. Они призывают еще сомневающихся молодых людей отложить свадьбу до лучших времен.



КСЕНИЯ НЕТЕДА:

«Ничего не бойтесь, спокойно реагируйте на данную ситуацию. Любовь побеждает всё. В конце концов, если человек предназначен вам судьбой, если вместе вы преодолеете эту ситуацию, вместе принимаете решения - все будет хорошо».