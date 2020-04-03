„IONEL” - работа в условиях пандемии
Кто бы мог подумать, что медицинские защитные маски будут одним из самых востребованных аксессуаров этой весны. Однако на фоне пандемии COVID-19 кажется, что они стали настоящей роскошью, ведь их практически невозможно купить. Однако есть альтернатива. О ней нашей съемочной группе рассказали на фабрике «Ионел».
С 7 утра до 17 вечера, в масках и на безопасном расстоянии друг от друга, рабочие фабрики шьют многоразовые хлопчатобумажные защитные маски. Единого метода пошива - нет, как и строго соблюденных выкроек. Главное, чтобы маска семерично закрывала нижнюю половину лица.
«Мне удобнее всего вначале сшить резинки, сделать мешочек, вывернуть на лицевую сторону, и распрямить все углы. Нужно быть внимательным, чтобы маска была симметричная. И все маска почти готова. Теперь ее нужно прогладить».
«После того как маски проглажены, мы их упаковываем и передаем на склад».
«В начале мы их отсчитываем, по 10 штук. Берем пакет складываем их по 20, одна к одной. Вкладываем цену и инструкцию по применению, и считаем сколько масок в упаковке, здесь их 150. После этого мы их упаковываем».
25-летний опыт работы на фабрике позволяет кладовщику запечатывать около 10 000 подобных упаковок в день. В основном маски, отправляются в районы, к тем, кто сражается на первой линии с коронавирусом.
ВАСИЛИЙ ЗАГОРНЕАНУ:
«Мы делаем это для людей. Сейчас очень сложно найти маски, поэтому мы и помогаем».
ИНГА ГАВРИЛИЦА:
«Маски сделаны из 100% хлопка. Они многоразовые, их можно носить в течении двух часов, после чего необходимо постирать. У нас есть несколько типов. Маска в два слоя, с небольшим карманом, чтобы положить сменный фильтр для дополнительной защиты, и маски в три слоя с более сильной защитой, для тех, кто на передовой борется с коронавирусом».
В условиях пандемии на фабрике работают 100 из 550 сотрудников компании. Рабочим удается развозить около 12 000 масок в день. Около 15 000 масок уже передано Министерству здравоохранения.
Опубликовано: 20:00 03/04/2020