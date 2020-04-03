

Кто бы мог подумать, что медицинские защитные маски будут одним из самых востребованных аксессуаров этой весны. Однако на фоне пандемии COVID-19 кажется, что они стали настоящей роскошью, ведь их практически невозможно купить. Однако есть альтернатива. О ней нашей съемочной группе рассказали на фабрике «Ионел».



С 7 утра до 17 вечера, в масках и на безопасном расстоянии друг от друга, рабочие фабрики шьют многоразовые хлопчатобумажные защитные маски. Единого метода пошива - нет, как и строго соблюденных выкроек. Главное, чтобы маска семерично закрывала нижнюю половину лица.



«Мне удобнее всего вначале сшить резинки, сделать мешочек, вывернуть на лицевую сторону, и распрямить все углы. Нужно быть внимательным, чтобы маска была симметричная. И все маска почти готова. Теперь ее нужно прогладить».



«После того как маски проглажены, мы их упаковываем и передаем на склад».



«В начале мы их отсчитываем, по 10 штук. Берем пакет складываем их по 20, одна к одной. Вкладываем цену и инструкцию по применению, и считаем сколько масок в упаковке, здесь их 150. После этого мы их упаковываем».



25-летний опыт работы на фабрике позволяет кладовщику запечатывать около 10 000 подобных упаковок в день. В основном маски, отправляются в районы, к тем, кто сражается на первой линии с коронавирусом.



ВАСИЛИЙ ЗАГОРНЕАНУ:

«Мы делаем это для людей. Сейчас очень сложно найти маски, поэтому мы и помогаем».



ИНГА ГАВРИЛИЦА:

«Маски сделаны из 100% хлопка. Они многоразовые, их можно носить в течении двух часов, после чего необходимо постирать. У нас есть несколько типов. Маска в два слоя, с небольшим карманом, чтобы положить сменный фильтр для дополнительной защиты, и маски в три слоя с более сильной защитой, для тех, кто на передовой борется с коронавирусом».



В условиях пандемии на фабрике работают 100 из 550 сотрудников компании. Рабочим удается развозить около 12 000 масок в день. Около 15 000 масок уже передано Министерству здравоохранения.