

Партия социалистов 10 лет пребывала в оппозиции, но для выражения своего мнения использовала приемлемые и с точки зрения закона, и с точки зрения морали, инструменты. В то время как нынешние представители оппозиционных фракций в парламенте демонстрируют недопустимое поведение, постоянно преступая красные линии. Так Игорь Додон, в эфире 17-го выпуска платформы «Президент отвечает» ответил на вопрос телеканала Accent TV об обвинениях, выдвигаемых оппозицией в том, что нынешняя власть, якобы, недостаточно беспокоится о народе.



Президент выразил уверенность в том, что поведение, демонстрируемое парламентской оппозицией, не делает ей чести, а все происходящее в последнее время в законодательном органе страны «очень неприятно». Глава государства напомнил, что социалисты, находившиеся 10 лет в оппозиции, в знак протеста проводили протесты и митинги, блокировали парламентскую трибуну, организовывали палаточный городок, но никогда не позволяли себе того, что позволяют сейчас некоторые деятели, уровень воспитания которых допускает прерывание брифинга премьер-министра и издевательства над председателем парламента.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Вы на самом деле думаете, уважаемые бывшие коллеги, что это делает вам честь? Повторюсь: 10 лет мы были в оппозиции - были и палатки у здания парламента, и блокирование трибуны, и многое другое, но мы никогда не позволяли себе опускаться до того уровня, до которого опустились вы! Это показывает ваш уровень культуры, как политиков. Понимаем, что у вас нет опыта, вы меньше года в политике, но у вас должно быть хоть немного элементарного воспитания».



Президент выразил уверенность в том, что политическая борьба – это политическая борьба, но во всем должна быть мера, и даже в политике есть красные линии, которые переходить нельзя.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Вы переступаете эти красные линии каждый день, и это вам аукнется. Люди всё видят. Но кто сядет с вами за стол переговоров после этого? Или также не будете подавать руку, как ваши начальники, а потом придёте и будете просить, чтобы мы вас назначили премьер-министрами или министрами? Это не забывается. Никто не забыт, ничто не забыто!»



Также глава государства подчеркнул, что население прекрасно понимает, что происходит. «Для каждого человека сейчас важно, чтобы мы с меньшими потерями вышли из сложившейся в стране ситуации. А кто и как справился, кто виноват, кто помогал и кто нет – в этом мы разберёмся после того, как кризис закончится», - подытожил Игорь Додон.