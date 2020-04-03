

До конца года закупочная цена природного газа для Молдовы может снизиться до 100 долларов США. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает», уточнив, что Молдове уже удалось достичь значительного снижения закупочной цены на голубое топливо с 240 долларов за 1000 кубометров в 2019 году до 176 долларов – в этом году.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«С 1 июля, т.е., в третьем квартале цена составит 135-140 долларов США за 1000 куб.м. природного газа. Если следовать этой формуле, возможно, уже в последнем, 4-ом, квартале года, когда потребление газа вырастет из-за отопительного сезона, цена будет 100 долларов США за 1000 куб.м. Другим словами, со 176 долларов США - в начале года до 100 долларов США - к концу 2020 г. Цена будет падать. Мы ведем соответствующие переговоры. И снижение цены приведет к снижению внутреннего тарифа».