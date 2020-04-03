

Президент опроверг информацию о том, что молдавский экспорт резко снизился из-за пандемии, охватившей мир. Глава государства представил данные по внешней торговле, уточнив, что экспорт, осуществляемый молдавскими экономическими агентами в страны СНГ, сохраняется почти на прежнем уровне.



ИГОРЬ ДОДОН:

«К примеру, вчера экспорт в СНГ составил 40 млн. леев, по сравнению с 28 млн. позавчера. 31 марта он был 39 млн. леев. За весь март самый большой объем был 50 млн., в то время, как обычно, этот показатель равняется 38-40 млн. Другими словами, экспорт в СНГ идет. Мы не можем говорить о драматическом снижении экспорта».



При этом, глава государства признал, что в этот период несколько снизился экспорт в страны Евросоюза, уточнив, что в ЕС Молдова поставляет, большей частью, кабели и все, что необходимо для производства автомобилей. Игорь Додон отметил, что сейчас Свободные экономические зоны в Бельцах и Оргееве работают на 7-10% от своих возможностей. В то же время, продолжая тему экспорта, президент сообщил, что Молдова планирует ограничить вывоз зерна из страны, подчеркнув, что эта мера необходима для обеспечения продовольственной безопасности государства.



ИГОРЬ ДОДОН:

«На данном этапе необходимо очень серьезно взвесить необходимость ограничения экспорта зерновых. Некоторые страны такие ограничения уже ввели, причем большие экспортеры: Россия, Казахстан, Украина. Если мы не внесем некоторые ограничения на экспорт зерна, тогда в течение нескольких недель мы можем остаться без зерна. Это продовольственная безопасность. Я знаю, что правительство работает в этом направлении».