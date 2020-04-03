

Режим ЧП внес свои коррективы в работу практически всех госучреждений. Не стало исключением и госпредприятие Почта Молдовы. Но, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, получатели пенсий и пособий получат их в срок.





Восьмидесятилетняя Наталья Евгеньевна уже десять лет живет одна. Она признается, что и до пандемии было сложно, но сейчас особенно. Пенсионерка в течение месяца не выходила из дома, но продукты заканчиваются, и она вынуждена рисковать своим здоровьем.



НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА:

«Я хочу сказать, что старики никуда не должны ходить в таком возрасте. Они должны сидеть дома, но кто-то должен прийти хоть водички купить или хлеба. Вот уже месяц я из квартиры не выхожу. Сегодня я вышла, потому что вынуждена была. Я слышала, что есть волонтеры, и кто-то придет, но никто не приходит».



Теперь одной проблемой стало меньше. Пенсионерам нет надобности выстаивать длинные очереди на почте, пенсии почтальноны принесут на дом, причем для этого нет необходимости оформлять дополнительные документы. Обезопасить пенсионеров почтальонам помогает полиция. Такие изменения произошли не только в столице. В Страшенском районе уже несколько дней подряд дежурные почтальоны разносят пенсии по домам, тем самым помогая пожилым людям избежать риска заражения COVID-19.



ЕКАТЕРИНА БАЧУ:

«Мы работаем и обслуживаем всех пенсионеров на дому. С раннего утра нам привозят деньги, после чего мы отправляемся к каждому домой. А в самом почтовом отделении никто не работает».



«Это очень хорошая инициатива. У меня, например, сахарный диабет и мне нельзя выходить на улицу, но приходиться выходить за водой. Поэтому хорошо, что пенсии приносят домой, мы ведь находимся в зоне риска».



«Я положительно отношусь к этому, потому что это хорошие условия для пенсионеров. Пенсия на дом – это очень хорошо».



Напомним, пожилые люди находятся в особой группе риска. Именно по этому власти настоятельно рекомендуют им не выходить лишний раз из дома, и соблюдать условия введенного в стране карантина.