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Игорь Додон: Мы продолжим быть на передовой


В связи с введенным режимом чрезвычайного положения, график работы главных лиц государства изменился. Кроме того, возрос и уровень напряжения. Об этом, в эфире платформы «Президент отвечает» сообщил глава государства, отвечая на вопрос нашего телеканала. Игорь Додон отметил, что его родные переживают за его здоровье и просят уйти с передовой, однако, президент заверил, что продолжит работу на первой линии.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ
«Риски есть. Я каждый день провожу заседания, где участвуют по нескольку десятков человек, поэтому, конечно, риски есть. Но мы будем продолжать работать на первой линии».



Опубликовано: 20:00 03/04/2020




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