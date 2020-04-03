

В связи с введенным режимом чрезвычайного положения, график работы главных лиц государства изменился. Кроме того, возрос и уровень напряжения. Об этом, в эфире платформы «Президент отвечает» сообщил глава государства, отвечая на вопрос нашего телеканала. Игорь Додон отметил, что его родные переживают за его здоровье и просят уйти с передовой, однако, президент заверил, что продолжит работу на первой линии.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Риски есть. Я каждый день провожу заседания, где участвуют по нескольку десятков человек, поэтому, конечно, риски есть. Но мы будем продолжать работать на первой линии».