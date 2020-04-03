

За последние 24 часа в Молдове были проверены 419 проб на коронавирус, 86 из которых показали положительный результат. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, уточнив, что 7 случаев – «завезенные», остальные 79 – местные. Наибольшее количество новых подтвержденных случаев в Кишиневе – 29 и в Штефан-Водэ - 26 случаев, в числе заразившихся – 17 медицинских работников, 7 из которых работают в районной больнице Штефан-Водэ. Также, министр сообщила и о 2 новых смертях. Обоим пациентам было за 60, и они страдали другими хроническими заболеваниями.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ:

«Речь идет о медработнике, женщине 65 лет, госпитализированной 26 марта. Женщина скончалась сегодня. Пациентка страдала хроническими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, гипертония и сахарный диабет. От имени правительства и особенно от имени Министерства здравоохранения хотим выразить искренние соболезнования семье и огромную признательность за ее труд. Второй умерший – пациент 67 лет. Он был госпитализирован 1 апреля . На момент госпитализации пациент был в очень тяжелом и даже бессознательном состоянии. Человек страдал хроническим гепатитом и другими заболеваниями. Выражаем искренние соболезнования семье умершего».



В то же время, министр сообщила, что с субботы 4 апреля, в Криулянах под лечение больных с диагнозом коронавирус нового типа, будет использована больница Госканцелярии, а также больницы в Хынчештах и в Новых Аненах.