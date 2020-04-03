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Новые данные по COVID-19 в Молдове: 86 зараженных, 2 летальных исхода


По последним данным, представленным министром здравоохранения, труда и социальной защиты Виорикой Думбрэвяну по итогам заседания Единого центра командования при ГИЧС, в Молдове зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Общее число инфицированных составляет 591 человек.

По словам главы ведомства, было проведено 419 тестов на выявление коронавируса.

Думбрэвяну отметила, что также было зарегистрировано два летальных исхода. Одной из погибших стала врач скорой помощи из Сорокского района. Женщине было 65 лет.

Всего в республике зарегистрировано 8 смертей от опасного коронавируса нового типа.


Опубликовано: 18:45 03/04/2020

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