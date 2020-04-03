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Королева Великобритании обратится к нации по поводу коронавируса


Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации по поводу коронавируса.

Выступление намечено на воскресенье, 5 апреля, в 20.00 по местному времени (в 22.00 по кишиневскому времени).

Как сообщили в Букингемском дворце, обращение королевы уже записано.

Также обращение будет транслироваться на официальных каналах дворца и в социальных сетях, сообщает Daily Mail.


Опубликовано: 17:32 03/04/2020

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