Королева Великобритании обратится к нации по поводу коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации по поводу коронавируса.
Выступление намечено на воскресенье, 5 апреля, в 20.00 по местному времени (в 22.00 по кишиневскому времени).
Как сообщили в Букингемском дворце, обращение королевы уже записано.
Также обращение будет транслироваться на официальных каналах дворца и в социальных сетях, сообщает Daily Mail.
Выступление намечено на воскресенье, 5 апреля, в 20.00 по местному времени (в 22.00 по кишиневскому времени).
Как сообщили в Букингемском дворце, обращение королевы уже записано.
Также обращение будет транслироваться на официальных каналах дворца и в социальных сетях, сообщает Daily Mail.
Опубликовано: 17:32 03/04/2020
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