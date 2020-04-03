Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации по поводу коронавируса.



Выступление намечено на воскресенье, 5 апреля, в 20.00 по местному времени (в 22.00 по кишиневскому времени).



Как сообщили в Букингемском дворце, обращение королевы уже записано.



Также обращение будет транслироваться на официальных каналах дворца и в социальных сетях, сообщает Daily Mail.