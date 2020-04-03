Полицейских с диагнозом COVID-19 будут лечить в госпитале МВД
Сотрудников правоохранительных органов с подтвержденным диагнозом COVID-19 будут лечить в госпитале Министерства внутренних дел. Глава МВД Павел Войку отметил, что это позволит снять дополнительную нагрузку с муниципальных больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом.
Уровень подготовки учреждения, где сегодня трудятся порядка 300 медиков, обсуждался с руководством и сотрудниками больницы. Финансовую поддержку на закупку необходимого оборудования готовы предоставить Ассоциация ветеранов МВД и Служба Государственной охраны.
По последним данным, коронавирусом заражены 13 полицейских.
Уровень подготовки учреждения, где сегодня трудятся порядка 300 медиков, обсуждался с руководством и сотрудниками больницы. Финансовую поддержку на закупку необходимого оборудования готовы предоставить Ассоциация ветеранов МВД и Служба Государственной охраны.
По последним данным, коронавирусом заражены 13 полицейских.
Опубликовано: 17:22 03/04/2020
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