Президент Игорь Додон призвал оппонентов не политизировать кризис, а объединить усилия для его преодоления во благо страны и граждан.По мнению главы государства, огульная критика не помогает ни правительству, ни народу.



Глава государства в рамках еженедельной передачи «Президент отвечает» заявил, что те, кто пытается получить политические дивиденды за счет кризиса, будут жестоко наказаны обществом и избирателями. Игорь Додон считает, что основной задачей теперь должна стать консолидация усилий для минимализации потерь, возникших из-за эпидемии.



"Странно звучат заявления некоторых политиков, которые говорят, что никто не просит о помощи, не обращаются к европейцам, нет списков медикаментов. То есть у НПО, которое собрало несколько миллионов леев, есть список необходимого Минздраву, и они уже сделали заказ в Китае, а я в это время занимаюсь организацией чартерного полета, нет проблем с доступом к информации? А вы, как бывший премьер-министр, как лидер партии, представленной в парламенте, не обладаете доступом к информации? – задался вопросом Игорь Додон.



Президент призвал к корректности как молдавских политиков, так и чиновников Евросоюза.



"Мы понимаем, какова ваша политическая цель – и тех, кто находится внутри страны, и тех, кто за ее пределами. У нас другие задачи, мы должны сделать все возможное, чтобы страна и граждане вышли с наименьшими потерями из этой ситуации. Мы не прячемся. Если хотите помочь, делайте это искренне и открыто. Не пытайтесь делать на этом политику", - заявил Игорь Додон.