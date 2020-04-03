Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Глава государства – блоку ACUM: Не переходите «красную линию»! (ВИДЕО)
 

Глава государства – политическим оппонентам: «Если хотите помочь, делайте это искренне и открыто»


Президент Игорь Додон призвал оппонентов не политизировать кризис, а объединить усилия для его преодоления во благо страны и граждан.По мнению главы государства, огульная критика не помогает ни правительству, ни народу.

Глава государства в рамках еженедельной передачи «Президент отвечает» заявил, что те, кто пытается получить политические дивиденды за счет кризиса, будут жестоко наказаны обществом и избирателями. Игорь Додон считает, что основной задачей теперь должна стать консолидация усилий для минимализации потерь, возникших из-за эпидемии.

"Странно звучат заявления некоторых политиков, которые говорят, что никто не просит о помощи, не обращаются к европейцам, нет списков медикаментов. То есть у НПО, которое собрало несколько миллионов леев, есть список необходимого Минздраву, и они уже сделали заказ в Китае, а я в это время занимаюсь организацией чартерного полета, нет проблем с доступом к информации? А вы, как бывший премьер-министр, как лидер партии, представленной в парламенте, не обладаете доступом к информации? – задался вопросом Игорь Додон.

Президент призвал к корректности как молдавских политиков, так и чиновников Евросоюза.

"Мы понимаем, какова ваша политическая цель – и тех, кто находится внутри страны, и тех, кто за ее пределами. У нас другие задачи, мы должны сделать все возможное, чтобы страна и граждане вышли с наименьшими потерями из этой ситуации. Мы не прячемся. Если хотите помочь, делайте это искренне и открыто. Не пытайтесь делать на этом политику", - заявил Игорь Додон.


Опубликовано: 17:05 03/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Обращение главы государства к политикам: «Внесите свой вклад в спасение стр ...
  • Президент призвал партнеров по коалиции делать ответные шаги ради преодолен ...
  • Игорь Додон – о протестах 2 марта в Кишиневе: «Кто-то пытается использовать ...
  • Президент Игорь Додон: Ситуация с коронавирусом под контролем
  • Президент Игорь Додон: Молдова выйдет победительницей из этого кризиса







    • Все новости

    Новые данные по COVID-19 в Молдове: 86 зараженных, 2 летальных исхода
    Королева Великобритании обратится к нации по поводу коронавируса
    Полицейских с диагнозом COVID-19 будут лечить в госпитале МВД
    Глава государства – политическим оппонентам: «Если хотите помочь, делайте это искренне и открыто»
    Минфин прояснил изменения, касающиеся магазинов «Duty Free»
    Посольство России ответило депутату ACUM на обвинение в «пропаганде»
    В примарии Кишинева создана рабочая группа по решению проблем в области строительства
    Глава государства – блоку ACUM: Не переходите «красную линию»! (ВИДЕО)
    Игорь Додон: Власти будут содействовать бесперебойной поставке лекарств (ВИДЕО)
    Президент Игорь Додон: Молдова выйдет победительницей из этого кризиса
    Игорь Додон: Более 500 жителей Левобережья приобрели медицинский полис
    Ангела Меркель вышла из самоизоляции и возвращается к работе
    Глава государства: Молдова планирует ограничить экспорт зерна
    Игорь Додон: С 1 июля российский газ для Молдовы станет ещё дешевле
    Google запустил сайт, отслеживающий передвижения людей во время карантина
    Глава государства: Экспорт в страны СНГ сохраняется, в ЕС - падает
    В столице проводится ремонт подземного перехода
    Зинаида Гречаный поблагодарила США за помощь в борьбе с пандемией
    На учете МВД более 19 тысяч самоизолированных граждан
    Данные на 3 апреля по COVID-19: 2 человека выздоровели, 62 в тяжелом состоянии
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     