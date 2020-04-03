Министр финансов Сергей Пушкуцэ объяснил суть изменений, внесенных в законодательство, относительно работы магазинов беспошлинной торговли «Duty Free».



Чиновник подробно остановился на них после того как в обществе разгорелись дискуссии о том, что проект, якобы, позволяет открывать подобные магазины в приднестровском регионе.



«Прошу внимательно прочитать законопроект и найти хотя бы один пункт, в котором говорится о приднестровском регионе. Уверяю вас – не найдете. Нет ничего подобного в этом проекте. Объясняю, что правительство предлагает изменения всего лишь в части режима деятельности магазинов «Duty Free». Этот проект ничего не меняет в части налогового режима магазинов «Duty Free», - отметил глава ведомства.



Сергей Пушкуца также заявил, что на товары, полученные от молдавских производителей и продаваемых на въезде в Молдову, акциз начисляется дважды, в отличие от импортной продукции, где акциз уплачивается однократно. И эта мера была пересмотрена.