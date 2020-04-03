Посольство России ответило депутату ACUM на обвинение в «пропаганде»
Посольство Российской Федерации в Республике Молдова прокомментировало заявление депутата от блока ACUM Игоря Мунтяну, который заявил, что помощь, оказываемая Молдове Китаем и Россией, является «пропагандой».
«Российская Федерация и Республика Молдова демонстрируют высокий уровень взаимодействия и обоюдного понимания в рамках борьбы с новой угрозой. Ориентируясь на безусловный приоритет – сохранение жизни и здоровья людей, российское и молдавское руководство прилагает всесторонние усилия для борьбы с глобальной инфекцией и ликвидации ее последствий. На этом фоне упомянутые заявления выглядят откровенно нелепо. Судя по всему, депутаты некоторых политформирований, зациклившись на собственных рейтингах, не хотят видеть, кто реально помогает Кишиневу. Демагогия и борьба за голоса избирателей – не лучший выбор, который можно сделать в условиях общемирового противостояния опасной болезни», - говорится в заявлении посольства.
Напомним, Российская Федерация предоставила Молдове гуманитарную помощь по борьбе с коронавирусом.
«Российская Федерация и Республика Молдова демонстрируют высокий уровень взаимодействия и обоюдного понимания в рамках борьбы с новой угрозой. Ориентируясь на безусловный приоритет – сохранение жизни и здоровья людей, российское и молдавское руководство прилагает всесторонние усилия для борьбы с глобальной инфекцией и ликвидации ее последствий. На этом фоне упомянутые заявления выглядят откровенно нелепо. Судя по всему, депутаты некоторых политформирований, зациклившись на собственных рейтингах, не хотят видеть, кто реально помогает Кишиневу. Демагогия и борьба за голоса избирателей – не лучший выбор, который можно сделать в условиях общемирового противостояния опасной болезни», - говорится в заявлении посольства.
Напомним, Российская Федерация предоставила Молдове гуманитарную помощь по борьбе с коронавирусом.
Опубликовано: 16:44 03/04/2020
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