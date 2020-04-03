Посольство Российской Федерации в Республике Молдова прокомментировало заявление депутата от блока ACUM Игоря Мунтяну, который заявил, что помощь, оказываемая Молдове Китаем и Россией, является «пропагандой».



«Российская Федерация и Республика Молдова демонстрируют высокий уровень взаимодействия и обоюдного понимания в рамках борьбы с новой угрозой. Ориентируясь на безусловный приоритет – сохранение жизни и здоровья людей, российское и молдавское руководство прилагает всесторонние усилия для борьбы с глобальной инфекцией и ликвидации ее последствий. На этом фоне упомянутые заявления выглядят откровенно нелепо. Судя по всему, депутаты некоторых политформирований, зациклившись на собственных рейтингах, не хотят видеть, кто реально помогает Кишиневу. Демагогия и борьба за голоса избирателей – не лучший выбор, который можно сделать в условиях общемирового противостояния опасной болезни», - говорится в заявлении посольства.



Напомним, Российская Федерация предоставила Молдове гуманитарную помощь по борьбе с коронавирусом.