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Глава государства – блоку ACUM: Не переходите «красную линию»! (ВИДЕО)
 

Посольство России ответило депутату ACUM на обвинение в «пропаганде»


Посольство Российской Федерации в Республике Молдова прокомментировало заявление депутата от блока ACUM Игоря Мунтяну, который заявил, что помощь, оказываемая Молдове Китаем и Россией, является «пропагандой».

«Российская Федерация и Республика Молдова демонстрируют высокий уровень взаимодействия и обоюдного понимания в рамках борьбы с новой угрозой. Ориентируясь на безусловный приоритет – сохранение жизни и здоровья людей, российское и молдавское руководство прилагает всесторонние усилия для борьбы с глобальной инфекцией и ликвидации ее последствий. На этом фоне упомянутые заявления выглядят откровенно нелепо. Судя по всему, депутаты некоторых политформирований, зациклившись на собственных рейтингах, не хотят видеть, кто реально помогает Кишиневу. Демагогия и борьба за голоса избирателей – не лучший выбор, который можно сделать в условиях общемирового противостояния опасной болезни», - говорится в заявлении посольства.

Напомним, Российская Федерация предоставила Молдове гуманитарную помощь по борьбе с коронавирусом.


Опубликовано: 16:44 03/04/2020

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