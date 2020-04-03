В примэрии Кишинева была создана рабочая группа для разрешения конфликтов в области урбанизма и строительства в столице. Как рассказал генпримар столицы Ион Чебан, основная ее работа состоит в рассмотрении, анализе и проведении необходимых экспертиз для разрешения строительных споров и разногласий.



Председателем этой группы является вице-примар Виктор Киронда, заместителем председателя — вице-примар Илие Чебан, секретарем — главный специалист Управления юридической помощи Кристина Христофорова.



Членами группы являются:



Светлана Доготару — начальник Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений;

Валерий Богдан — начальник Управления юридической помощи;

Владимир Митру — советник в кабинете генерального примара;

Павел Лунгу — главный специалист Управления авторизации и дисциплины в строительстве;

Александру Мунтяну — представитель гражданского общества;

Павел Каба — председатель Федерации патронатов строителей, дорожников и производителей стройматериалов.



Чебан заявил, что ранее, согласно подписанным им распоряжениям, были приостановлены работы на нескольких стройках, о которых поступили жалобы от граждан, и отметил, что власти вправе так поступать в ожидании разрешения конфликтной ситуации.



Все спорные случаи рассматриваются вышеуказанной группой, цель которой — выяснить, является ли то или иное строительство законным.



"На протяжении многих лет в этой области происходило много незаконных действий, и теперь мы столкнулись с тем, что, с одной стороны у нас граждане, которые уже купили квартиры в доме, а с другой — те, кто недоволен его возведением. Именно поэтому только закон и анализ всех обстоятельств могут доказать, имело ли место нарушение", — отметил столичный градоначальник, опубликовав выводы рабочей группы касательно возобновленного строительства по адресу ул. Каля Ешилор, 67.