«Не переходите красную линию»! С таким призывом к парламентской оппозиции, в частности, к блоку ACUM, обратился глава государства, отвечая на вопрос журналистов Accent TV в эфире рубрики «Президент отвечает». Игорь Додон отметил, что в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда необходимо консолидировать усилия, парламентская оппозиция не просто продолжает политическую борьбу, но и позволяет себе совершенно неподобающее поведение, как в отношении граждан страны, так и к бывшим коллегам по коалиции.«Наши граждане на самом деле очень хорошо понимают, что происходит. Я думаю, что для каждого человека, для каждого гражданина Республики Молдова важно, чтобы мы с наименьшими потерями вышли из этой ситуации. А кто и как справился, кто виноват, и кто не помогал, мы с этим разберемся после этой кризисной ситуации. Я не хочу сейчас давать кому-то оценки: положительные или отрицательные.Конечно, очень неприятно то, что происходит в парламенте Молдовы. Мы с моими коллегами из Партии социалистов были 10 лет в оппозиции. Мы блокировали трибуны иногда, проводили митинги, установили палаточный городок перед парламентом… Но мы себе никогда не позволяли то, что позволяют сейчас некоторые «деятели», которые прерывают пресс-конференцию премьер-министра, кричат на спикера, как на пенсионера, и издеваются.Это говорит об уровне их культуры. Политическая борьба, это политическая борьба, но не переходите «красную линию»! Никто не забыт, ничто не забыто!» - заявил президент Молдовы Игорь Додон.