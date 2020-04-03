

Глава государства провел сегодня беседу с руководителями фармацевтических компаний-производителей и импортеров медикаментов в Республику Молдова.



Президент отметил, что обеспечение населения лекарствами, наряду с продовольственной безопасностью, является жизненно важным вопросом, тем более в условиях пандемии.



«Выразил собеседникам признательность за ответственное отношение к снабжению людей лекарствами. В то же время констатировали, что возникший острый дефицит защитных масок в аптеках, который сейчас частично урегулируется за счёт местного производства, – это не вина самих аптечных сетей, а объективная реальность глобального уровня, и ни одна страна не была подготовлена к такому кризису.



В связи с этим мы подробно обсудили две основные темы: запасы нужных препаратов в стране и цены на лекарства. Было отмечено, что на это влияют разные факторы: цена производителя, колебания валютного курса, запрет почти всех стран на экспорт медикаментов и инвентаря на период эпидемии коронавируса», - сказал глава республики.



Игорь Додон заверил собеседников в том, что высшее руководство страны окажет всё необходимое содействие для бесперебойных поставок лекарств для системы здравоохранения и населения в целом.



«Для этого мы готовы провести политические консультации с нашими внешними партнерами. Кроме того, проблемы отрасли будут в ближайшее время обсуждены на уровне Правительства Республики Молдова», - заявил молдавский лидер.





