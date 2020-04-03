Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Глава государства – блоку ACUM: Не переходите «красную линию»! (ВИДЕО)
 

Игорь Додон: Власти будут содействовать бесперебойной поставке лекарств (ВИДЕО)



Глава государства провел сегодня беседу с руководителями фармацевтических компаний-производителей и импортеров медикаментов в Республику Молдова.

Президент отметил, что обеспечение населения лекарствами, наряду с продовольственной безопасностью, является жизненно важным вопросом, тем более в условиях пандемии.

«Выразил собеседникам признательность за ответственное отношение к снабжению людей лекарствами. В то же время констатировали, что возникший острый дефицит защитных масок в аптеках, который сейчас частично урегулируется за счёт местного производства, – это не вина самих аптечных сетей, а объективная реальность глобального уровня, и ни одна страна не была подготовлена к такому кризису.

В связи с этим мы подробно обсудили две основные темы: запасы нужных препаратов в стране и цены на лекарства. Было отмечено, что на это влияют разные факторы: цена производителя, колебания валютного курса, запрет почти всех стран на экспорт медикаментов и инвентаря на период эпидемии коронавируса», - сказал глава республики.

Игорь Додон заверил собеседников в том, что высшее руководство страны окажет всё необходимое содействие для бесперебойных поставок лекарств для системы здравоохранения и населения в целом.

«Для этого мы готовы провести политические консультации с нашими внешними партнерами. Кроме того, проблемы отрасли будут в ближайшее время обсуждены на уровне Правительства Республики Молдова», - заявил молдавский лидер.




Опубликовано: 14:44 03/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Глава государства: Ситуация со снабжением населения продуктами питания стаб ...
  • В аптеках появятся новые препараты
  • Игорь Додон провел рабочую встречу с руководителями трех крупнейших компани ...
  • Игорь Додон ответил на вопросы о завышенной стоимости медикаментов в Молдов ...
  • В аптеках появятся новые препараты







    • Все новости

    Глава государства – блоку ACUM: Не переходите «красную линию»! (ВИДЕО)
    Игорь Додон: Власти будут содействовать бесперебойной поставке лекарств (ВИДЕО)
    Президент Игорь Додон: Молдова выйдет победительницей из этого кризиса
    Игорь Додон: Более 500 жителей Левобережья приобрели медицинский полис
    Ангела Меркель вышла из самоизоляции и возвращается к работе
    Глава государства: Молдова планирует ограничить экспорт зерна
    Игорь Додон: С 1 июля российский газ для Молдовы станет ещё дешевле
    Google запустил сайт, отслеживающий передвижения людей во время карантина
    Глава государства: Экспорт в страны СНГ сохраняется, в ЕС - падает
    В столице проводится ремонт подземного перехода
    Зинаида Гречаный поблагодарила США за помощь в борьбе с пандемией
    На учете МВД более 19 тысяч самоизолированных граждан
    Данные на 3 апреля по COVID-19: 2 человека выздоровели, 62 в тяжелом состоянии
    Влад Батрынча раскритиковал заявление депутата ACUM и поблагодарил Китай за помощь
    Британские фармацевты жалуются на клиентов
    Президент Игорь Додон: Расходы на одного пациента с коронавирусом могут достигать 80 тысяч леев
    Цепная авария в центре Кишинева (ВИДЕО 18+)
    Распределительный центр на Moldexpo готов к приему пациентов (ВИДЕО)
    Еще один случай смерти от коронавируса
    COVID-19: В Молдове 82 новых случая заражения
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     