Președintele Igor Dodon și-a îndemnat oponenții să nu politizeze criza prin care trece Moldova, ci să-și unească eforturile pentru depășirea acestei perioade critice pentru țară și cetățeni. În opinia președintelui, prin asemenea acțiuni politicienii nu ajută nici Guvernul, nici poporul.



Șeful statului a declarat în cadrul emisiunii ”Președintele răspunde” că cei care încearcă să scoată dividende politice din această criză, vor fi taxați dur de societate și alegători.



Potivit președintelui, sarcina de bază acum a tuturor este să-și consolideze eforturile pentru minimizarea la maximum a pierderilor provocate de criză cetățenilor și statului.



”Sună straniu declarațiile unor politicieni, care spun că nu le solicită nimeni ajutorul, nu știu ce să ceară de la europeni, nu au listele de medicamente. Adică un ONG care a colectat câteva milioane de lei are lista cu necesități de la Ministerul Sănătății, a făcut comanda acestor produse din China, iar eu mă ocup de organizarea zborului charter, nu are probleme cu accesul la informație? Dar dumneavoastră, ca foști prim-miniștri, ca persoană care are partid politic cu prezență mare în Parlament, nu aveți acces la informație?”, a întrebat Dodon.



Președintele a îndemnat la corectitudine atât pe politicienii din țară, cât și pe unii funcționari din UE.



”Înțelegem care este miza dumneavoastră politică și a celor de pe intern, și a celor de pe extern. Noi avem alte sarcini, noi trebuie să facem tot posibilul ca țara și cetățenii să iasă cu pierderi cât mai puține din această situație. Nu ne ascundem. Dacă vreți să ne ajutați, ajutați-ne sincer și deschis. Nu încercați să faceți politică pe acest subiect ”, a spus președintele.