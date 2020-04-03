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Президент Игорь Додон: Молдова выйдет победительницей из этого кризиса


Молдова выйдет победительницей из этого кризиса, несмотря на то, что ущерб, нанесенный экономике страны, будет ощутимым. Об этом в эфире еженедельной рубрики "Президент отвечает" заявил глава республики Игорь Додон.

"Ущерб будет достаточно большой, но сразу после снятия ограничений некоторые отрасли восстановятся очень быстро. Думаю, быстро восстановится HoReCa, и другие отрасли, которые предоставляют услуги", - заявил глава государства.

Одними из самых чувствительных к кризису являются предприятия малого и среднего бизнеса. Президент сообщил, что этот сектор получит максимальную поддержку государства.

"Правительство разрабатывает несколько программ поддержки малых и средних предприятий, чтобы сразу после завершения кризиса они восстановили свою деятельность", - заявил Додон.

Президент оптимистично смотрит на будущее, "несмотря на то, что Молдова станет другой".


Опубликовано: 13:47 03/04/2020

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