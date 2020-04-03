Президент Игорь Додон: Молдова выйдет победительницей из этого кризиса
Молдова выйдет победительницей из этого кризиса, несмотря на то, что ущерб, нанесенный экономике страны, будет ощутимым. Об этом в эфире еженедельной рубрики "Президент отвечает" заявил глава республики Игорь Додон.
"Ущерб будет достаточно большой, но сразу после снятия ограничений некоторые отрасли восстановятся очень быстро. Думаю, быстро восстановится HoReCa, и другие отрасли, которые предоставляют услуги", - заявил глава государства.
Одними из самых чувствительных к кризису являются предприятия малого и среднего бизнеса. Президент сообщил, что этот сектор получит максимальную поддержку государства.
"Правительство разрабатывает несколько программ поддержки малых и средних предприятий, чтобы сразу после завершения кризиса они восстановили свою деятельность", - заявил Додон.
Президент оптимистично смотрит на будущее, "несмотря на то, что Молдова станет другой".
"Ущерб будет достаточно большой, но сразу после снятия ограничений некоторые отрасли восстановятся очень быстро. Думаю, быстро восстановится HoReCa, и другие отрасли, которые предоставляют услуги", - заявил глава государства.
Одними из самых чувствительных к кризису являются предприятия малого и среднего бизнеса. Президент сообщил, что этот сектор получит максимальную поддержку государства.
"Правительство разрабатывает несколько программ поддержки малых и средних предприятий, чтобы сразу после завершения кризиса они восстановили свою деятельность", - заявил Додон.
Президент оптимистично смотрит на будущее, "несмотря на то, что Молдова станет другой".
Опубликовано: 13:47 03/04/2020
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