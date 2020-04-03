Молдова выйдет победительницей из этого кризиса, несмотря на то, что ущерб, нанесенный экономике страны, будет ощутимым. Об этом в эфире еженедельной рубрики "Президент отвечает" заявил глава республики Игорь Додон.



"Ущерб будет достаточно большой, но сразу после снятия ограничений некоторые отрасли восстановятся очень быстро. Думаю, быстро восстановится HoReCa, и другие отрасли, которые предоставляют услуги", - заявил глава государства.



Одними из самых чувствительных к кризису являются предприятия малого и среднего бизнеса. Президент сообщил, что этот сектор получит максимальную поддержку государства.



"Правительство разрабатывает несколько программ поддержки малых и средних предприятий, чтобы сразу после завершения кризиса они восстановили свою деятельность", - заявил Додон.



Президент оптимистично смотрит на будущее, "несмотря на то, что Молдова станет другой".