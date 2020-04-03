Граждане Молдовы из приднестровского региона приобретают полис обязательного страхования. Об этом сообщил Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».



"Все граждане Молдовы, включая и тех, кто проживает в Приднестровском регионе, оплачивают медицинский полис. По имеющейся у меня информации, на данный момент почти 500 человек из Приднестровья купили медполис", - сообщил глава государства.



Напомним, что граждане Молдовы, которые въезжают в страну во время чрезвычайного положения, должны приобретать полис обязательного медицинского страхования. Соответствующее решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Медполис должны приобрести и иностранные граждане, обладающие правом пребывания на территории страны.