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Игорь Додон: Более 500 жителей Левобережья приобрели медицинский полис


Граждане Молдовы из приднестровского региона приобретают полис обязательного страхования. Об этом сообщил Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».

"Все граждане Молдовы, включая и тех, кто проживает в Приднестровском регионе, оплачивают медицинский полис. По имеющейся у меня информации, на данный момент почти 500 человек из Приднестровья купили медполис", - сообщил глава государства.

Напомним, что граждане Молдовы, которые въезжают в страну во время чрезвычайного положения, должны приобретать полис обязательного медицинского страхования. Соответствующее решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Медполис должны приобрести и иностранные граждане, обладающие правом пребывания на территории страны.


Опубликовано: 13:42 03/04/2020

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