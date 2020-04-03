Ангела Меркель вышла из самоизоляции и возвращается к работе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вышла из самоизоляции и возвращается к работе в канцелярии. Об этом сообщает агентство Reuters.
Немецкий канцлер находилась в самоизоляции с 22 марта после того, как у врача, который привил ее против пневмококковой инфекции, был выявлен коронавирус нового типа.
Ангеле Меркель сделали первый тест на коронавирус 23 марта. Его результат был отрицательным. Второй тест на COVID-19 также показал отрицательный результат.
Немецкий канцлер находилась в самоизоляции с 22 марта после того, как у врача, который привил ее против пневмококковой инфекции, был выявлен коронавирус нового типа.
Ангеле Меркель сделали первый тест на коронавирус 23 марта. Его результат был отрицательным. Второй тест на COVID-19 также показал отрицательный результат.
Опубликовано: 13:32 03/04/2020
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