Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вышла из самоизоляции и возвращается к работе в канцелярии. Об этом сообщает агентство Reuters.



Немецкий канцлер находилась в самоизоляции с 22 марта после того, как у врача, который привил ее против пневмококковой инфекции, был выявлен коронавирус нового типа.



Ангеле Меркель сделали первый тест на коронавирус 23 марта. Его результат был отрицательным. Второй тест на COVID-19 также показал отрицательный результат.