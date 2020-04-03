Молдова планирует ограничить экспорт зерна. Об этом сообщил президент Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».



"На данном этапе необходимо срочно взвесить необходимость ограничения экспорта зерновых. Некоторые страны такие ограничения уже внесли, причем большие экспортеры: Россия, Казахстан, Украина. Если мы не внесем некоторые ограничения на экспорт зерна, тогда в течение нескольких недель мы можем остаться без зерна. Это продовольственная безопасность. Я знаю, что правительство работает в этом направлении", – отметил Игорь Додон.