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Глава государства: Молдова планирует ограничить экспорт зерна


Молдова планирует ограничить экспорт зерна. Об этом сообщил президент Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».

"На данном этапе необходимо срочно взвесить необходимость ограничения экспорта зерновых. Некоторые страны такие ограничения уже внесли, причем большие экспортеры: Россия, Казахстан, Украина. Если мы не внесем некоторые ограничения на экспорт зерна, тогда в течение нескольких недель мы можем остаться без зерна. Это продовольственная безопасность. Я знаю, что правительство работает в этом направлении", – отметил Игорь Додон.


Опубликовано: 13:15 03/04/2020

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