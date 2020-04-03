Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Глава государства – блоку ACUM: Не переходите «красную линию»! (ВИДЕО)
 

Игорь Додон: С 1 июля российский газ для Молдовы станет ещё дешевле


До конца года закупочная цена природного газа для Молдовы может снизиться до 100 долларов США. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».

"С 1 июля стоимость российского природного газа составит 135-140 долларов США за 1000 кубических метров. Если следовать этой формуле, возможно, уже в последнем квартале года, когда потребление газа вырастет из-за отопительного сезона, цена будет 100 долларов США за 1000 кубометров. Другим словами, со 176 долларов США в начале года до 100 долларов США к концу 2020 года. Цена будет падать, а это приведет к снижению внутреннего тарифа", – уточнил глава государства.

Напомним, что с 1 апреля 2020 года Молдова импортирует природный газ из Российской Федерации на 10-15 долларов США ниже, чем в первом квартале.
С 1 января 2020 года наша страна приобретала топливо по 176 долларов США за 1000 кубометр. в 2019 году закупочная цена равнялась 230-240 долларов США.


Опубликовано: 13:13 03/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • С 1 апреля российский газ для Молдовы стал дешевле
  • Молдова может получить скидку на газ
  • Снизилась закупочная цена на газ и электроэнергию
  • Moldovagaz настаивает на увеличении тарифа на 48%
  • Газ будет, тариф не изменится







    • Все новости

    Глава государства – блоку ACUM: Не переходите «красную линию»! (ВИДЕО)
    Игорь Додон: Власти будут содействовать бесперебойной поставке лекарств (ВИДЕО)
    Президент Игорь Додон: Молдова выйдет победительницей из этого кризиса
    Игорь Додон: Более 500 жителей Левобережья приобрели медицинский полис
    Ангела Меркель вышла из самоизоляции и возвращается к работе
    Глава государства: Молдова планирует ограничить экспорт зерна
    Игорь Додон: С 1 июля российский газ для Молдовы станет ещё дешевле
    Google запустил сайт, отслеживающий передвижения людей во время карантина
    Глава государства: Экспорт в страны СНГ сохраняется, в ЕС - падает
    В столице проводится ремонт подземного перехода
    Зинаида Гречаный поблагодарила США за помощь в борьбе с пандемией
    На учете МВД более 19 тысяч самоизолированных граждан
    Данные на 3 апреля по COVID-19: 2 человека выздоровели, 62 в тяжелом состоянии
    Влад Батрынча раскритиковал заявление депутата ACUM и поблагодарил Китай за помощь
    Британские фармацевты жалуются на клиентов
    Президент Игорь Додон: Расходы на одного пациента с коронавирусом могут достигать 80 тысяч леев
    Цепная авария в центре Кишинева (ВИДЕО 18+)
    Распределительный центр на Moldexpo готов к приему пациентов (ВИДЕО)
    Еще один случай смерти от коронавируса
    COVID-19: В Молдове 82 новых случая заражения
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     