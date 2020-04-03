До конца года закупочная цена природного газа для Молдовы может снизиться до 100 долларов США. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».



"С 1 июля стоимость российского природного газа составит 135-140 долларов США за 1000 кубических метров. Если следовать этой формуле, возможно, уже в последнем квартале года, когда потребление газа вырастет из-за отопительного сезона, цена будет 100 долларов США за 1000 кубометров. Другим словами, со 176 долларов США в начале года до 100 долларов США к концу 2020 года. Цена будет падать, а это приведет к снижению внутреннего тарифа", – уточнил глава государства.



Напомним, что с 1 апреля 2020 года Молдова импортирует природный газ из Российской Федерации на 10-15 долларов США ниже, чем в первом квартале.

С 1 января 2020 года наша страна приобретала топливо по 176 долларов США за 1000 кубометр. в 2019 году закупочная цена равнялась 230-240 долларов США.