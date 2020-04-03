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Google запустил сайт, отслеживающий передвижения людей во время карантина


Американская корпорация Google запустила сайт, на котором публикуются отчеты о местоположении пользователей ее сервисов по всему миру во время пандемии коронавируса без указания геолокации конкретного человека. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении компании, передает ТАСС.

На сайте, получившем название COVID-19 Community Mobility Reports, можно будет отслеживать, как меняется посещаемость торгово-развлекательных комплексов, продуктовых магазинов, аптек и парков после введения режима самоизоляции в большинстве стран мира из-за распространения нового коронавируса.

Отмечается, что компания будет предоставлять общую информацию о посещении того или иного объекта, а не по каждому пользователю, чтобы защитить персональные данные клиентов. Так, например, анализ перемещений жителей Сан-Франциско (штат Калифорния) показал, что в период с 16 февраля по 29 марта число посетителей торгово-развлекательных комплексов в городе снизилось на 72%, а гуляющих в парках - на 55%.

Как указала компания, отчеты будут включать данные, собранные на протяжении нескольких недель. Интернет-портал на начальном этапе представит подобную статистику по 131 стране, включая Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Россия пока не попала в список Google, но корпорация заявила, что количество стран, где отслеживаются перемещения граждан, будет увеличиваться. Согласно заявлению компании, сайт поможет представителям органов власти различных стран оценить соблюдение мер по самоизоляции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.


Опубликовано: 12:16 03/04/2020

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