Până la sfârșitul acestui an, ar putea fi încă două ieftiniri a gazelor naturale pe care Moldova le cumpără de la ruși. Despre aceasta a anunțat șeful statului, Igor Dodon, în cadrul emisiunii Președintele Răspunde.



“De la 1 iulie prețul va fi în jur de 140-135 de dolari SUA pentru 1000 de metri cubi de gaz. Dacă vom continua cu această formulă, cel mai probabil în ultimul trimestru al acestui an, când consumul de gaze va crește pentru că începe perioada de încălzire, prețul va fi de 100 dolari pentru 1000 de metri cubi. Adică de la 176 dolari la început de an, până la probabil 100 de dolari SUA la sfârșitul lui 2020. Prețul va fi în scădere, ceea ce va duce și la scăderea tarifului pe intern”, a precizat președintele țării Igor Dodon.



Precizăm că de la 1 aprilie 2020, Moldova importă gaze naturale din Federația Rusă la un preț cu 10-15 dolari mai mic, decât era până în prezent.



Din 1 ianuarie 2020, țara noastră procura gaze cu 176 de dolari SUA pentru 1000 de metri cubi, față de 230-240 dolari în 2019.