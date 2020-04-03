На учете Министерства внутренних дел находятся 19 423 человека, которые должны строго соблюдать режим самоизоляции. Сообщается, что это граждане, прибывшие в Молдову из стран, где были зафиксированы вспышки коронавируса нового типа.



Более 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов проводят проверки соблюдения условий самоизоляции, а также контролируют транспортные единицы с целью предотвращения распространения инфекции коронавируса.



Всего за этот период было выявлено 45 нарушений режима самоизоляции физическими лицами.

