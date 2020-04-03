На учете МВД более 19 тысяч самоизолированных граждан
На учете Министерства внутренних дел находятся 19 423 человека, которые должны строго соблюдать режим самоизоляции. Сообщается, что это граждане, прибывшие в Молдову из стран, где были зафиксированы вспышки коронавируса нового типа.
Более 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов проводят проверки соблюдения условий самоизоляции, а также контролируют транспортные единицы с целью предотвращения распространения инфекции коронавируса.
Всего за этот период было выявлено 45 нарушений режима самоизоляции физическими лицами.
Более 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов проводят проверки соблюдения условий самоизоляции, а также контролируют транспортные единицы с целью предотвращения распространения инфекции коронавируса.
Всего за этот период было выявлено 45 нарушений режима самоизоляции физическими лицами.
Опубликовано: 09:59 03/04/2020
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