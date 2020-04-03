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На учете МВД более 19 тысяч самоизолированных граждан


На учете Министерства внутренних дел находятся 19 423 человека, которые должны строго соблюдать режим самоизоляции. Сообщается, что это граждане, прибывшие в Молдову из стран, где были зафиксированы вспышки коронавируса нового типа.

Более 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов проводят проверки соблюдения условий самоизоляции, а также контролируют транспортные единицы с целью предотвращения распространения инфекции коронавируса.

Всего за этот период было выявлено 45 нарушений режима самоизоляции физическими лицами.


Опубликовано: 09:59 03/04/2020

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