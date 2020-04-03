В Молдове выздоровели еще 2 человека, зараженных коронавирусом, таким образом, число вылечившихся достигло 26. Между тем, 62 пациента находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила 3 апреля в рамках брифинга для прессы министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.



«В настоящее время у нас 62 человека в тяжелом состоянии, состояние среднее стабильное у 221 пациента и 158 человек – в удовлетворительном», - сообщила Думбрэвяну.



Число заболевших COVID-19 в Молдове составляет 505 человек.



Больше всего заболеваний в Кишиневе — 199 случаев. В Сороках — 71, Штефан Водэ — 57, Приднестровье — 32, Хынчешты — 26, Кагул — 23, Яловены — 19, Сынжерей — 10, Кэушаны — 9, Новые Анены, Фэлешты, Оргеев — по 7, Бельцы — 6, Рышканы — 5, Тараклия — 4, Бричаны и Ниспорены — по 3, Кантемир, Чимишлия, Флорешты, Стэршены, Теленешты — по 2, Басарабяска, Криуляны, Кэлэраш, Дубоссары, Единец, Леова и Вулканешты — по 1.