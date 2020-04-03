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Влад Батрынча раскритиковал заявление депутата ACUM и поблагодарил Китай за помощь


Председатель группы дружба Молдова-Китай, вице-спикер Парламента Влад Батрынча, отреагировал на заявление Игоря Мунтяну, назвавшего гуманитарную помощь КНР Молдове – "пропагандой".

Депутат социалист, написал на своей странице в соцсети, что в официальной концепции внешней политики Китая закреплено взаимное уважение и принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

"Причём, в отличие от некоторых других держав, для китайской дипломатии это не просто пустые слова, а реальное руководство к действию. На протяжении многих лет, Китай искренне и безвозмездно помогает Молдове. И при этом ни разу китайские партнёры не позволили себе заявить "Молдова должна" или "Требуем от Молдовы". Мне жаль, что Посольству Китая в Молдове приходится реагировать на безответственные голословные обвинения одного условно "прозападного" депутата парламента РМ. Жаль, что это слегка омрачило фон поддержки Китаем молдавской медицины в период глобального кризиса.

Уважаемый господин посол Чжан Инхун, уважаемые китайские друзья и партнёры! Абсолютное большинство молдавского народа признательно Вам за теплое искреннее отношение к нашей стране, и серьёзную помощь в час нужды! А безответственные заявления некоторых временных политиков лучше игнорировать с позиции высокой мудрости китайского народа. Много чести! Рекомендуется рассматривать эти заявления как заявку на грант в посольства некоторых западных стран", - отметил депутат Влад Батрынча.


Опубликовано: 09:28 03/04/2020

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