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Британские фармацевты жалуются на клиентов


Три четверти фармацевтов жалуются на участившиеся с начала карантина случаи буйного поведения клиентов, пишет The Guardian. Посетители грубят, угрожают аптекарям расправой, желают им подхватить коронавирус и, конечно, не соблюдают социальное дистанцирование. В некоторых случаях доходит до насилия и порчи имущества.

В ряде торговых точек пришлось развернуть полицейское патрулирование.


Опубликовано: 09:20 03/04/2020

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