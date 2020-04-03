Британские фармацевты жалуются на клиентов
Три четверти фармацевтов жалуются на участившиеся с начала карантина случаи буйного поведения клиентов, пишет The Guardian. Посетители грубят, угрожают аптекарям расправой, желают им подхватить коронавирус и, конечно, не соблюдают социальное дистанцирование. В некоторых случаях доходит до насилия и порчи имущества.
В ряде торговых точек пришлось развернуть полицейское патрулирование.
В ряде торговых точек пришлось развернуть полицейское патрулирование.
Опубликовано: 09:20 03/04/2020
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