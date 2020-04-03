Три четверти фармацевтов жалуются на участившиеся с начала карантина случаи буйного поведения клиентов, пишет The Guardian. Посетители грубят, угрожают аптекарям расправой, желают им подхватить коронавирус и, конечно, не соблюдают социальное дистанцирование. В некоторых случаях доходит до насилия и порчи имущества.



В ряде торговых точек пришлось развернуть полицейское патрулирование.