

Глава государства Игорь Додон расставил точки над «i» в ситуации вокруг полисов обязательного медицинского страхования для наших сограждан, возвращающихся из-за рубежа. Так, президент сообщил, что попросил Минздрав привести средние расчеты лечения на 1 пациента с подтвержденным диагнозом COVID – 19 в стационаре и в отделении интенсивной терапии. Подробнее о цифрах – в нашем следующем материале.



Ежедневный уход и лечение одного пациента с COVID - 19 обходятся стране в сумму от 2255 до 5300 леев. Такие данные привел глава государства, уточнив, что расходы на лечение одного больного коронавирусом в Молдове, в зависимости от протекания болезни, могут достигать 80 тысяч леев. При этом все расходы берет на себя государство, а средства выделяются из Фонда обязательного медицинского страхования, который формируется, в частности, и за счет приобретения населением полисов обязательного медицинского страхования.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Таким образом, для того, чтобы было понятно всем гражданам Молдовы, и в частности тем, кто противится усилению системы здравоохранения страны своим отказом приобретать полис обязательного медицинского страхования. За 14 дней лечения в стационаре каждого пациента, у которого подтвержден коронавирус, государство на каждого зараженного тратит порядка 32 тысяч леев».



Стоимость лечения в реанимации обходится государству еще дороже. Согласно представленным данным президентом, один день лечения в отделении интенсивной терапии Республиканской клинической больницы стоит 5 300 леев, а за две недели сумма увеличивается до 78 тыс. леев. Для сравнения, цена полиса составляет 4056 леев.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Зачем я привел все эти расчеты? Потому что я заметил, что некоторые пытаются устраивать дебаты по этой теме: надо или не надо покупать полис? Хочу вам напомнить, что все, кто живет в Молдове – за исключением детей и пенсионеров – оплачивают полис медстрахования. Те, кто работает официально, осуществляет выплаты ежемесячно, и, зачастую, мы платим больше чем 4 тысячи леев – стоимость самого полиса. Более того, люди, трудоустроенные неофициально, покупают полис, в том числе, и жители левого берега Днестра, которые проживают в Приднестровье».



В связи с этим, Додон призвал граждан и политиков продемонстрировать солидарность с сотрудниками системы здравоохранения, и выразить действительное уважение к медикам, позволив выплачивать им зарплаты и надбавки, а также помочь с обеспечением необходимой экипировкой. При этом, президент считает, что авторы судебного иска об отмене решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям о необходимости приобретения полиса возвращающимися из-за границы гражданами, должны его отозвать – в знак солидарности с системой здравоохранения.



ИГОРЬ ДОДОН:

«Хочу, чтобы эти политики проявили солидарность со всеми гражданами Молдовы и поддержали медицинскую систему. Потому что, когда нам плохо, мы идем к врачу, который, исполняя клятву Гиппократу, оказывает помощь каждому из нас!»



В то же время, президент сообщил, что уже с 3 апреля, откроет свои двери распределительный центр, обустроенный на территории выставочного комплекса «Молдэкспо», который сможет принять от 700 до 1000 пациентов. Додон напомнил, что этот центр будет предназначен, на первом этапе, исключительно для пациентов с подозрением на коронавирус. Это, по мнению главы государства, значительно разгрузит больницы.