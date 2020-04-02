

За сутки в Молдове зарегистрировано 82 новых случая заражения коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, уточнив, что 5 из них – завезенные случаи, остальные 77 – местные.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ:

«В течение сегодняшнего дня было обработано 323 теста, результаты которых выявили 82 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Всего в стране 505 выявленных случаев. Также, хочу сообщить, что у нас есть и новый летальный исход. Это человек 1967 года рождения. Пациент скончался в специализированной больнице, в Кишиневе, куда были госпитализированы больные в тяжелом состоянии. Пациент, помимо коронавируса, страдал и другими хроническими заболеваниями».



В то же время, глава государства заявил, что на 2 апреля, у Молдовы в запасе более 13 тысячи тестов, что позволит проводить их ежедневно в течение 2 недель, проверяя в среднем до 400 пациентов. Вначале следующей недели ожидается поступление еще 100 тысяч тестов, заказанных в Китае. Как отметил глава государства, в случае необходимости, возможно, увеличить прием и обработку тестов до 1800 в день.