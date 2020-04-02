

Пик заболеваний COVID-19 в Молдове придется на 10 апреля, после этого число заболевших уменьшится. А более оптимистичный прогноз ожидается после 20 мая – по крайне мере, так считают астрологи.



Коронавирус за считанные недели превратился из проблемы Китая в проблему мировую. Ирина Вартичан, сотрудник молдавского центра астрологических исследований, провела анализ звездной карты Молдовы. Она отметила, что все неприятности для нас начались после первого лунного затмения 10 января. Оно было редким, полутеневым, и многие астрологи уже тогда отмечали, что последствия могут быть самыми неожиданными.



ИРИНА ВАРТИЧАН:

«Все эпидемии связаны с движением Нептуна, особенно, в прогрессивной карте. Дело в том, что Нептун в нашей карте Молдовы, а я рассматриваю карту провозглашения независимости на 27 августа 1991 года. В прогрессивной карте Нептун у нас становится статичным, а Нептун отвечает за вирусы, эпидемии и инфекции».



Но что радует, прогнозы по астрологической карте Молдовы, выверенные в центре астрологических исследований, довольно утешительные, и совсем скоро количество зараженных коронавирусом может пойти на спад.



ИРИНА ВАРТИЧАН:

«Точный напряженный аспект будет с 9 на 10 апреля, буквально через неделю. Пик заболеваний придется на 9-10 число, после этого число заболевших уменьшится. И ожидаем оптимистический прогноз. После 20 мая дело пойдет на улучшение».



По словам Ирины Вартичан, вполне возможно, что летом, на ретроградном движении, либо появится вакцина, либо болезнь просто сама пойдет на спад. При этом многие астрологи отмечают, чтобы обезопасить себя и своих родных от смертельной угрозы вируса, сейчас необходимо просто придерживаться правил гигиены и карантина.