

Столичная мэрия намерена продолжить реализацию всех намеченных на этот год инфраструктурных проектов в муниципии Кишинёв, даже несмотря на кризисную ситуацию в стране, вызванную коронавирусом нового типа. Об этом заявил Ион Чебан на пресс-конференции, которая, в целях безопасности, состоялась в режиме онлайн.



Обновление и облагораживание парков и скверов, ремонт дорог, тротуаров, зданий, внутридворовых территорий, установка уличного освещения, строительство парковок и многое другое. Несмотря на пандемию COVID-19 столичная примария не готова отказаться от планов по восстановлению былого величия главного города страны. В целях безопасности сейчас соответствующие проекты приостановлены, но, как только ситуация позволит их продолжить, это будет сделано.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНПРИМАР КИШИНЁВА

«Конечно, в текущей ситуации начатые проекты должны быть приостановлены. Но мы не хотим ставить на них крест, в мае, июне месяце мы вернёмся к обсуждению бюджета и тогда обсудим дальнейшую реализацию всех инфраструктурных проектов на уровне муниципия, намеченных на этот год: это и дороги, и ремонт, и строительство новых объектов, и так далее. Мы, конечно же, хотим, чтобы все проекты были продолжены, их довольно много и по части дорог, и по части инфраструктуры, и по части зеленых зон, парков, скверов. Могу с уверенностью сказать, что мы не будем трогать проекты, касающиеся детских садов и школ».



Ион Чебан пояснил, что сейчас бюджет муниципия переориентирован на борьбу с COVID-19, а именно, на поддержку системы здравоохранения, обеспечение врачей защитной экипировкой, транспортом. Также примария практически полностью покрыла расходы на обустройство карантинного центра на «MOLDEXPO».



ИОН ЧЕБАН, ГЕНПРИМАР КИШИНЁВА

«На территории «MOLDEXPO» уже обустраивается второй павильон для приёма людей с подозрениями на COVID-19. Всего будет задействовано 3 павильона, это на первом этапе. Этот карантинный центр рассчитан на 400-1000 пациентов. Если понадобиться могут быть установлены и палатки, так как там будет своего рода логистический центр, в этом поможет Национальная Армия».



Муниципалитет выделил порядка миллиона леев на закупку необходимого оборудования и снаряжения, необходимых для работы карантинного центра и обеспечения надлежащих санитарных условий. Кроме того, затраты на содержание объекта столичная мэрия также берёт на себя. Решение о начале работы карантинного центра должно будет принять министерство здравоохранения труда и соцзащиты, но генпримар столицы сообщил что первый павильон уже оборудован всем необходимым, и готов принимать пациентов. Там готовы 75 больничных коек. Ещё 300 мест для людей с подозрением на COVID-19 будут оборудованы во втором павильоне.