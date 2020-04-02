

Молдова вовремя предприняла необходимые меры для борьбы с пандемией COVID-19. Такую высокую оценку мерам на опережение, предпринятыми руководством Молдовы, дал эксперт Всемирной организации здравоохранения в нашей стране Игорь Поканевич, подчеркнув, что наша республика начала готовится два месяца назад, когда случаи заражения отмечались только в Китае и это дало свои положительные результаты.



Эксперт ВОЗ отметил, что когда в Китае был разгар эпидемии коронавируса нового типа, в Молдове уже был создан координационный механизм, проведена оценка, разработан план подготовки. «И когда в европейском регионе появились случаи заболевания, в Молдове перешли к следующему этапу: закупке необходимых средств защиты, обучение специалистов. Теперь настал момент применения карантинных мер, и они властями предпринимаются», - констатировал Игорь Поканевич. В то же время, говоря о том, как протекает болезнь у молдавских пациентов, эксперт отметил, что у 80% зараженных коронавирусом заболевание проходит в легкой форме и не требует госпитализации. По словам Поканевича, в настоящее время во многих странах пациентов с легкой формой заболевания не тестируют, а лечение к ним применяется, как и в случаях обычных респираторных заболеваний, потому что симптомы COVID-19 очень похожи на те, что наблюдаются при гриппе: температура, кашель, боль в горле, слабость. Также, эксперт ВОЗ дал рекомендации, как вести себя, в том случае, если вы обнаружили у себя наличие этих симптомов: принимайте обычные лекарства при респираторных инфекциях, но, если развиваются более сложные симптомы: температура выше 38,5 градусов, сложно дышать – обязательно звоните в службу 112, чтобы вас отвезли в больницу.