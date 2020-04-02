

Правительство справляется с кризисом. Об этом заявил вице-председатель парламента, депутат от фракции ПСРМ Влад Батрынча, подчеркнув, что парламентская фракция Партии социалистов выражает полную поддержку пакету законов, за которые правительство Кику берет на себя ответственность. При этом, Батрынча отметил, что неявка депутатов на пленарное заседание означает полное доверие кабинету министров, руководимому Ионом Кику.



ВЛАД БАТРЫНЧА – ВИЦЕ-СПИКЕР, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Как следствие взятия на себя ответственности правительством, на основании решений Комиссии по ЧС, в парламент РМ поступили инициативы, выдвинутые кабинетом министров. После этого, парламент должен принять их к сведению. В соответствии с решением КС, в том случае, если парламент не отклоняет законопроекты, за которые правительство берет на себя ответственность, эти документы считаются вступившими в силу. И сегодня, посредством отсутствия парламентского большинства, отсутствием депутатов, была проявлена политическая воля депутатов, и, соответственно, предложенные правительством законы, вступили в силу».



Батрынча подчеркнул, что меры, предложенные правительством, требуют немедленной реализации, потому что граждане ожидают помощи сейчас, а не когда-то потом. Именно поэтому, по словам депутата, фракция ПСРМ воспользовалась своим правом не участвовать в сегодняшнем заседании Парламента, как политическим способом поддержать меры, предпринимаемые правительством Кику. «Мы рядом с гражданами, поддерживаем правительство страны», - подытожили депутаты-социалисты, уточнив, что «действия правительства страны положительно оценены, как Всемирной организацией здравоохранения, так и независимыми экспертами».