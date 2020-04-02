

По словам главы правительства, проект предусматривает меры по трем направлениям. Правительство решило взять под свою ответственность этот законопроект из-за необходимости срочного его принятия в условиях режима чрезвычайного положения, введенного руководством страны до 15 мая.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Установление минимального уровня помощи по вынужденной безработице в размере 2 775 леев. Это коснется не только тех, кто лишился рабочего места, но, в основном, наших сограждан из диаспоры, и для того, чтобы оказать им эту помощь, мы вышли с предложением увеличить пособие по безработице, доведя его до 2 775 леев».



Также правительство взяло на себя ответственность, за социальные инициативы, направленные на оказание помощи социально-уязвимым слоям населения, в том числе, и женщинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком в период действия в Молдове ЧП.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Увеличение минимального гарантированного дохода с 1 107 до 1 300 леев на период действия ЧП. Увеличение размера минимального пособия на ребенка с 50% до 70%. Таким образом, если сейчас на 1 ребенка выделялось 553 лея в месяц, то на период ЧП этот показатель вырастет на 76% и составит 975 леев».



Представил глава кабинета министров и меры направленные на поддержку предпринимателей в период действия ЧП. Отдельные льготы предусмотрены для сектора HoReCa, НДС которым с 20% снижен до 15%. Также, пакет мер предусматривает продление до 24 июля срока оплаты местных сборов для тех экономических агентов, деятельность которых, из-за решения о введении ЧП, была приостановлена. Кроме того, снижается количество сборов, которые ежемесячно платят представители бизнеса. Кику уточнил, что на это время из обычных 7 действительными остаются лишь 3.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Предлагаем субсидировать расходы работодателей, связанные с выплатой зарплат своим работникам, в случае вынужденной безработицы или в случаи вынужденного приостановления деятельности. В случаи тех секторов экономики, которые были вынуждены временно приостановить свою работу, субсидии будут на уровне 100%. В случае других секторов, которые лишь косвенно страдают от этого кризиса, размер субсидий будет составлять 60%».



Отдельным пунктом выделены патентообладатели. Кику отметил, что в этот период они не будут оплачивать плату за патент. Среди мер, призванных помочь в борьбе с коронавирусом, принято решение, что все пожертвования, направляемые в фонд борьбы с этим вирусом, не будут облагаться налогом.