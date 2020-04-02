Ежедневный уход и лечение одного пациента с COVID-19 обходятся стране в сумму от 2255 до 5300 леев. Об этом сообщил на брифинге президент страны Игорь Додон, сославшись на данные минздрава. При этом все расходы берет на себя государство, а средства выделяются из Фонда обязательного медицинского страхования.



В зависимости от сложности госпитализация больного может длиться до 14 дней. Таким образом, один день лечения в отделении интенсивной терапии РКБ стоит 5300 леев, а за две недели - 78 тысяч леев.



Стоимость лечения в больнице ”Toma Ciorbă” составляет 2255 леев в день, 14 дней обходятся медсистеме в 32 тысячи леев.



Стоимость полиса обязательного медицинского страхования составляет 4056 леев.