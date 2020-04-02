Цепная авария в центре Кишинева (ВИДЕО 18+)
Автомобиль превратился в груду металла в результате цепной аварии, произошедшей сегодня во второй половине дня на пересечении улиц Штефан чел Маре и Сергей Лазо, передает aif.md.
Согласно полученным данным, участниками ДТП стали три машины: Dacia, Mitsubishi и Renault. Судя по фотографиям, сделанным с места происшествия, один из автомобилей восстановлению не подлежит. На место ЧП прибыла полиция и бригада скорой помощи.
Обстоятельства аварии выясняются.
Согласно полученным данным, участниками ДТП стали три машины: Dacia, Mitsubishi и Renault. Судя по фотографиям, сделанным с места происшествия, один из автомобилей восстановлению не подлежит. На место ЧП прибыла полиция и бригада скорой помощи.
Обстоятельства аварии выясняются.
Опубликовано: 18:18 02/04/2020
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