Автомобиль превратился в груду металла в результате цепной аварии, произошедшей сегодня во второй половине дня на пересечении улиц Штефан чел Маре и Сергей Лазо, передает aif.md.Согласно полученным данным, участниками ДТП стали три машины: Dacia, Mitsubishi и Renault. Судя по фотографиям, сделанным с места происшествия, один из автомобилей восстановлению не подлежит. На место ЧП прибыла полиция и бригада скорой помощи.Обстоятельства аварии выясняются.