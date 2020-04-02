Работы по обустройству распределительного центра на Moldexpo для пациентов с подозрением на коронавирус завершены. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.



Он отметил, что было подготовлено 75 коек в отдельных палатах. Также в центр было доставлено все необходимое оборудование для врачей и расходные медицинские материалы.



Центр был подготовлен в течение 3 дней специалистами в области здравоохранения и при помощи военнослужащих.



«Красный крест» нам предоставил 500 комплектов постельного белья и дезинфектанты. Координаторами работ были врач Олег Круду и претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк. В настоящее время ведутся работы по обустройству второго павильона вместительностью в 300 коек», - написал Ион Чебан в социальной сети.







