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Распределительный центр на Moldexpo готов к приему пациентов (ВИДЕО)
 

Еще один случай смерти от коронавируса


Сегодня в Молдове зафиксирован еще один случай смерти от опасного коронавируса. Речь идет о 53-летнем пациенте. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме этого, пациент страдал ожирением и гипертонией. Об этом на брифинге сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

В Молдове от коронавируса умерли 6 человек.


Опубликовано: 18:00 02/04/2020

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