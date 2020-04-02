Сегодня в Молдове зафиксирован еще один случай смерти от опасного коронавируса. Речь идет о 53-летнем пациенте. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме этого, пациент страдал ожирением и гипертонией. Об этом на брифинге сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.



В Молдове от коронавируса умерли 6 человек.