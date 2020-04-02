Еще один случай смерти от коронавируса
Сегодня в Молдове зафиксирован еще один случай смерти от опасного коронавируса. Речь идет о 53-летнем пациенте. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме этого, пациент страдал ожирением и гипертонией. Об этом на брифинге сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.
В Молдове от коронавируса умерли 6 человек.
В Молдове от коронавируса умерли 6 человек.
Опубликовано: 18:00 02/04/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: