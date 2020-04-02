COVID-19: В Молдове 82 новых случая заражения
В Молдове зарегистрировано 82 новых случая заболевания коронавирусом нового типа. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
Общее число инфицированных COVID-19 в Республике Молдова достигло 505 человек.
Министр отметила, что из 82 подтвержденных случаев 5 были импортированы в республику, остальные - местного заражения
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Молдове объявлено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 15 мая.
Общее число инфицированных COVID-19 в Республике Молдова достигло 505 человек.
Министр отметила, что из 82 подтвержденных случаев 5 были импортированы в республику, остальные - местного заражения
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Молдове объявлено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 15 мая.
Опубликовано: 17:56 02/04/2020
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