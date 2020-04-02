В Молдове зарегистрировано 82 новых случая заболевания коронавирусом нового типа. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.



Общее число инфицированных COVID-19 в Республике Молдова достигло 505 человек.



Министр отметила, что из 82 подтвержденных случаев 5 были импортированы в республику, остальные - местного заражения



Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Молдове объявлено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 15 мая.