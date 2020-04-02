Согласно совместному расследованию газеты L’Eco di Bergamo и агентства InTwig, официальный показатель смертности в Бергамо, вероятно, низок, поскольку власти не подсчитывают тех, кто не сдавал тест и был найден мертвым в домах престарелых и просто в своих домах. Об этом сообщает американское издание The Hill.



По данным расследования, количество летальных исходов в провинции может достигать 4500 человек, в то время как официальная цифра на данный момент говорит о чуть более, чем 2 тысячах погибших.