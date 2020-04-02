В Кентукки зараженным COVID-19 на ноги надевают GPS-браслеты
В Кентукки зараженным COVID-19 на ноги надевают GPS-браслеты – такие же, как у преступников, которые находятся на домашнем аресте
Браслеты будет предписано носить не всем зараженным – только тем, кто постоянно нарушает порядок самоизоляции.
Браслеты будет предписано носить не всем зараженным – только тем, кто постоянно нарушает порядок самоизоляции.
Опубликовано: 16:22 02/04/2020
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