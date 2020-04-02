Президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от сил правопорядка открывать огонь на поражение по каждому, кто "создает проблемы" в районах, где введен режим карантина в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на выступление лидера по национальному телевидению.



"Мой приказ полиции и военным, а также местным чиновникам: если возникает проблемная ситуация, в которой люди набрасываются на вас и угрожают вашей жизни, стреляйте в них на поражение, - цитирует АFP выступление Дутерте вечером в среду. - Вместо того, чтобы создавать проблемы, они отправятся в могилу".



"Я не буду стесняться Все ясно?" - заявил президент.



Перед этим в бедных кварталах Манилы полиция арестовала около 20 человек за антиправительственные выступления. Манифестанты обвиняли власти в том, что они якобы не снабжают продовольствием наиболее нуждающихся граждан.



Полиция Филиппин, указывает AFP, поспешила смягчить впечатление от заявления президента. Начальник национальной полиции Арчи Гамбоа заверил в четверг, что его подчиненные не будут открывать огонь по протестующим. "Президент, скорее всего, излишне настаивал на применении закона в этот кризисный период", - приводит агентство слова Гамбоа.



На Филиппинах, по данным АFP, зарегистрированы 2311 случаев инфицирования коронавирусом и 96 смертей. 16 марта президент Дутерте ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями государства, в Большой Маниле в темное время суток введен комендантский час, передает ТАСС.

